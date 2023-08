La conférence d'avant-match de Franck Haise avant le PSG

Après un premier point pris à domicile face à Rennes, le racing doit enchainer en ce début de saison avec un calendrier complexe. Au programme, deux déplacementd face à Monaco la semaine prochaine, et contre le Paris Saint-Germain ce samedi. Franck Haise fait le point avant le départ pour Paris.

Le groupe



Machado légérement incertain, a été économisé. Optimisme pour sa disponibilité samedi.



Wesley Saïd et Lucasz Poreba progressent et reviennent en séances. Neil El Aynaoui est suspendu pour encore trois matchs.

Elye Wahi est disponible.

Elye Wahi



F.H. : "On lui a parlé du projet du club, de la croissance du club et de la sienne. Cela pouvait matcher. Lens pourrait être une très belle étape.

Les objectifs sont d'abord de le remonter physiquement. Il a fait l'Euro Espoirs, ensuite il était en instance de départ. Il faut qu'il monte en puissance.

C'est un attaquant complet, capable d'attaquer la profondeur, mais aussi d'être juste dans le jeu combiné. C'est un finisseur, avec de la spontanéïté. Ca fait beaucoup de choses à apprécier chez lui.

On verra samedi s'il est capable de commencer un match, ou de le finir. Il ne sera pas dans le groupe pour visiter la capitale!"

Paris



F.H. : "On va y aller pour faire un gros match face à une équipe qui a changé de coach, de joueurs... avec des qualités qu'on connait. On ne regarde pas le nombre de points après deux journées. C'est un match excitant à jouer. Ce qui compte, c'est cette rencontre dans deux jours, pas l'an passé."