Fin du match pour cette avant-dernière journée de championnat entre Rennes et Lens, sur le score de 1-1.

Le racing arrache un match nul à Rennes, et sera assuré de terminer la saison devant leur adversaire. La victoire restera obligatoire dimanche prochain à Bollaert, et il faudra ertainement même refaire un retard à la différence de but par rapport à Marseille.

Buteur(s) lensois :

Fulgini 49eme.