La conférence de presse de Franck Haise avant le déplacement à Metz

Ce vendredi soir le RC Lens se déplace à Metz, pour tenter de renouer avec la victoire chez l'actuel avant-dernier de L1. Franck Haise fait le point en conférence de presse.

Le groupe



Incertain: Wahi (cuisse).

Indisponible: Salis Abdul Samed.

Efficacité défensive défaillante



F.H. : "Une de nos forces l'an passé mais aussi pour revenir cette saison est notre stabilité défensive. Cela a été dû à des erreurs individuelles, à des erreurs de lecture plus collectives, à un pressing insuffisant... On est moins solides, c'est une évidence. Cela va être important pour les 6 derniers matchs à venir, pour finir de la meilleure des manières cette saison."



Objectifs de fin de saison



F.H. : "Le lendemain du Havre, on a fait une séance de bonne qualité. Mardi, on a fait une grosse séance de qualité aussi. Je suis convaincu quand je vois ça que mon groupe se donne le smoyens de faire du mieux possible. Même si on est un peu irréguliers, la semaine a été une bonne semaine de travail."