RC Lens - OGC Nice : 1 - 3 (score final)

Fin du match à Bollaert-Delelis pour le compte de la 26ème journée de Ligue 1. Le score final est de 1-3.

Comme la saison passée, Nice vient s'imposer à Bollaert et passe cette fois-ci devant le racing au classement.

Les lensois regretteront surtout une première période ratée; Les niçois eux, ont parfaitement exploité les erreurs lensoises et arbitrales.

Après la trêve internationale, ce sera le derby à Pierre-Mauroy, avant une dernière ligne droite plus abordable et dans laquelle tout restera possible (mais qui comptera aussi deux déplacements délicats à Rennes et à Marseille).

Buteur lensois : Elye Wahi (76ème).