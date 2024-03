LOSC - RC Lens : 2 - 1 (score final)

Fin du match à Lille dans ce derby retour. Le racing s'incline sur le score de 2 buts à 1.

Les lensois ont eu beaucoup de mal à se montrer dangereux durant la première période, malgré un partage équilibré de la possession du ballon. Ils ont rapidement concédé l'ouverture du score sur une erreur défensive de Facundo Medina, qui a rompu la ligne défensive et a été pris dans le dos. Brice Samba n'a pas esquissé de réaction sur la frappe sèche du ressortissant kosovar Zhegrova.

En seconde période, la physionomie du match n'a d'abord guère évolué malgré un léger mieux côté lensois qui avaient plus de facilités à s'approcher des cages lilloises. Mais à l'heure de jeu, la défense lensoise s'est encore laissée piéger, côté droit cette fois-ci, avec le même Zhegrova à la conclusion sur le second ballon, devant Chavez, et juste avant les trois premiers changements de Franck Haise.

Ceux-ci se sont avérés productifs avec le but d'Elye Wahi, qui réduit le score sur une passe allongée de Medina (2-1, 78ème). De quoi laisser l'espoir planer sur la fin du match, qui se terminera malgré tout sur une défaite dans ce derby.

Lens fait du surplace mais entrevoit un calendrier plus abordable jusqu'à la fin de saison, notamment à domicile.