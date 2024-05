La conférence de presse de Franck Haise avant Lorient

C'est le sprint final: Le RC Lens doit sortir la tête de l'eau après une défaite à Marseille. Conséquence au classement, il va falloir engrander les 6 points restants à domicile, à commencer vendredi soir face à Lorient, pour s'accrocher jusqu'au bout à la 6ème place, synonyme de qualification pour les barrages d'Europa Conference League.

Le groupe



De retour: Gradit, Khusanov.

Indisponibles: El Aynaoui (entorse du genou - fin de saison); Chavez (cuisse).





Sprint final



F.H. : "L'atmosphère quotidienne dans le vestiaire, avec le staff, les joueurs, n'est pas lourde. On est conscients qu'il nous en manque, que ce soit de l'efficacité en haut ou en bas. Ca bosse bien, avec entrain. On ne peut pas faire grand-chose à ce qui est dit autour du club. Ce qu'on peut faire, c'est donner le maximum. On aimerait tout maitriser mais ce n'est pas le cas. On fera les comptes le 19 mai."



Erreurs face à Marseille



F.H. : "On ne pas lutter contre certains choix des joueurs. Les erreurs arrivent quand on a un peu de fatigue, de pression... Je ne vais pas 15 minutes de vidéo avec lui [NDLR: Massadio Haïdara, sans le citer]. Il faut accepter et repartir."



La vie sans El Aynaoui



F.H. : "On peut renforcer le milieu de terrain, l'attaque... J'ai un choix à faire - Je l'ai déjà fait."



Lorient



F.H. : "J'ai vu un certain nombre de leurs matchs récents. Il y a de la qualité dans ce qu'ils proposent. Face à Toulouse, ils étaient plus proches d'avoir deux buts d'avance.

J'ai des amis à Lorient, comme le coach, c'est un club que j'apprécie. Après, la compétition reste la compétition. On fera tout pour les battre."