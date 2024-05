La dernière conférence de presse d'avant-match de Franck Haise cette saison

Avant le dernier match de la saison face à Montpellier, Franck Haise a donné un ultime rendez-vous aux suiveurs du club cette saison. Il faudra au moins un nul pour que Lens reste européen l'année prochaine, mais gagner permettrait de mieux envisager une qualification en Ligue Europa, dépendante de toute façon d'une vicoire du PSG en Coupe de France.

Le coach fait le point.

Le groupe



De retour: Danso, Chavez, Wahi.

Indisponible: Samba.





Dernier match face à Montpellier



F.H. : "C'est le dernier match de championnat. Avec tout ce que cela comporte comme conséquence concernant le classement. Evidemment que la saison que l'ona vécu, avec de grans moments, et des moments difficiles. Jouer une place européenne à la dernière journée est une vraie satisfaction. On peut être fiers de ce que l'on a réalisé."



Brice Samba



F.H. : "Avoir des joueurs qui découvrent la sélection A en jouant à Lens, c'est une grande fierté. Avec Brice, en plus c'est l'Equipe de France, on avait connu ça avec Jonathan Clauss. Si en arrivant à Lens et avec le travail accompli avec nous, ils y arrivent, c'ets en partie grâce à nous et c'est une fierté."



Marseille défait à Reims



F.H. : "Cela prouve aussi que notre championnat a beaucoup de qualité et de difficultés. Reims avait un moment la qualité pour se battre pour l'Europe. Nous, on aura notre destin entre les mains."