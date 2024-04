La conférence de presse de Franck Haise avant Clermont

Le groupe



Suspendu: Aguilar;

Indisponibles: Chavez (cuisse);

Incertain: Saïd (cuisse);





Défaite à Metz



F.H. : "J'étais plutôt énervé et frustré. Je ne suis pas fatigué ou déjà plus là. Je veux aller chercher une place européenne, j'ai encore de l'énergie. Avec le recul, l'analyse est assez simple. On avait fait une bonne semaine d'entrainement. A un à zéro au bout d'un quart d'heure, si on n'enfonce pas le clou, on permet à l'adversaire de revenir. Cela nous ai tombé dessus. L'attitude et l'engagement doivent être plus forts. On ne l'a pas bien fait."



Pessimisme sur la fin de saison?



F.H. : "La période est plus compliquée, il n'y a pas d'ambiguité là-dessus. On en fait pas assez. On a vécu une saison riche, éprouvante, mais il reste 4 semaines. On a besoin de tout le monde, notamment à domicile, pour faire basculer les matchs.

Il n'y a pas de question à se poser, notre engagement doit être total sur les cinq matchs qui restent. Nos deux dernières semaines d'entrainement étaient très bonnes. Maintenant, moi j'attends la compétition."



Clermont



F.H. : "Ce n'est pas un piège, comme face à Metz ou Le Havre, ils doivent gagner pour se sauver, et on doit doit gagner aussi. Il faudra mettre 100% contre Clermont."



Prolongation de Facundo Medina



F.H. : "Il est prolongé pour ce qu'il donne, pour son évolution depuis 4 ans, et pour ce qu'il est capable de donner dans une forme de leadership, avec sa grinta et son engagement. C'est un joueur qui compte pour le club. Il a apporté au club et il avait envie de s'inscrire dans la durée."