La conférence de presse de Franck Haise avant Brest

Après une victoire probante à Lyon, le racing aborde la suite son calendrier du mois de mars, avec une série de matchs qui pourrait s'avérer décisive. Les surprenants brestois, seconds de L1, emmenés par un homme apprécié à Lens, Eric Roy, viendront dès samedi soir eux aussi s'étalonner pour la fin de leur saison. Franck Haise fait le point.

Le groupe



Machado a repris l'entrainement aménagé. Haïdara a repris l'entrainement individuel. Chavez n'a pas repris la course. Tous sont indisponibles pour ce week-end.

Medina suspendu. Wahi, touché à l'épaule, est encore gêné aujourd'hui, mais sera au moins dans le groupe.





Brest



Franck Haise : "On aurait pû gagner le match aller vu la première mi-temps, et nous lancer parfaitement cette saison. Dans la foulée on avait eu un début de saison très difficile. Mais depuis on est l'équipe qui est deuxième de L1. On ne peut pas revenir en arrière.

Leur saison est extraordinaire. Elle est totalement méritée, on ne fait pas 46 points en 24 journées par hasard. Je pense qu'ils vont aller au bout, sur le podium et la Ligue des Champions."



Eric Roy



F.H. : "C'est bien que des entraineurs français montrent de la qualité dans le projet de jeu, le management, le côté fédérateur. Je l'ai connu pendant quelque temps au club, dans un autre rôle. Il mérite simplement tout cela, mais c'est avant tout tout un travail, comme chez nous."