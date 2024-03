La conférence de presse de Franck Haise avant le derby

Après sa déconvenue à Bollaert face à Nice puis la trêve internationale, le racing aborde la dernière ligne droite de la saison avec pour commencer le derby retour, à Lille vendredi soir. Franck Haise fait le point à 24 heures de la rencontre.

Le groupe



Indisponibles: Gradit (de retour la semaine prochaine), Khusanov (suspendu), Machado (reprise en réserve);

De retour: Chavez.





Retour de trêve



F.H. : "Il y a sept joueurs qui ont fait leur premier entrainement, aménagé, avec nous depuis quinze jours. J'aurais aimé avoir une journée de plus pour préparer le match mais les lillois sont dans le même cas que nous. Ce n'est pas idéal d'avoir récupéré ces joueurs seulement aujourd'hui."



Erreurs contre Nice



F.H. : "Au delà des cadeaux faits à Nice, on n'a pas fait assez dans ce match. Il manquait quelquechose, comme souvent cette année contre le sgrosses équipes. Nous, nous avons besoin que tout nos joueurs soient à 100% contre ces équipes pour espérer. Nous n'avons pas de marge."



Lille



F.H. : "C'est une équipe qui n'a perdu que trois matchs à domicile avec l'entraineur actuel. Il n'en ont perdu qu'un seul depuis 20 mois (contre Reims). Il y a un vrai travail du staff, et des individualités. Il faudra qu'on soit à 100% de notre potentiel, et que chqaue joueur le soit."



Défense centrale



F.H. : "Ce sera une possibilité de voir Massadio Haïdara [titularisé en tant qu'axe-droit.]"