La conférence de presse de Franck Haise avant Le Havre

Le racing aborde le sprint final avec une série dans laquelle il n'affrontera plus d'adversaires du Top 5, un plafond de verre cette saison pour les hommes de Franck Haise. Samedi, Le Havre, qui lutte pour son maintien, se présentera à Bollaert. Les lensois tenteront eux de repartir du bon pied apès un derby en grande partie raté. Franck Haise fait le point en conférence de presse.

Le groupe



De retour: Gradit.

Incertain: El Aynaoui (malade cette semaine).

Indisponibles: Machado.

Top 5 et objectifs



F.H. : "Le club est ambitieux et veut progresser. On est le 8ème budget, après avoir été deux fois 7èmes puis second, aujourd'hui on est 6èmes. Nous sommes bien placés, nous avons beaucoup d'ambition pour aller une place européenne. Il faut remettre les choses en perspective. J'ai confiance en mon équipe et mes joueurs. On fait du mieux possible avec ce que l'on est."



Fin de saison



F.H. : "Sur les aspects athlétiques, la dimension du match contre Lille a été énorme. Je n'ai pas d'inquiètude par rapport à ça. Sur le plan mental, beaucoup de choses entrent en compte. C'est là-dessus que notre fin de saison va se jouer selon moi. Aujourd'hui, j'ai largement préféré notre séance d'entrianement par rapport à celle d'hier. J'ai vu beaucoup de cohésion, et d'envie de tout donner.



Evidemment on ne joue pas contre une équipe du Top 5 là où on a des difficultés réelles depuis le début de saison. On va jouer contre cinq équipes qui luttent pour le maintien. Rien ne sera pas simple. On jouera aussi des concurrents qui sont derrière nous pour le moment. Je m'attends à sept matchs compliqués. J'espère qu'on va ré-enclencher une victoire, puis d'autres, pour terminer le plus haut possible."