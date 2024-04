OM - RC Lens : 2 - 1 (score final)

Fin du match entre Lens et l'OM, sur le score final de 2 buts à 1.

Lens a mal débuté la rencontre, en encaissant l'ouverture du score dès la première minute sur un centre de Ndiaye à destination d'Aubameyang. Massadio Haïdara rate complètement son interception de la tête sur cette action.

La suite de la première période a été à l'avantage des lensois qui ont poussé et dominé dans la possession du ballon. Le racing a cependant encore montré son inefficacité offensive habituelle cette saison, portée par le duo Sotoca-Wahi, affublé en sus d'Angelo Fulgini. Malgré tout, les bonnes intentions étaient là, avec de nombreuses occasions, mais aussi des contres marseillais qui auraient pû sceller le match.

La seconde période a été à l'image de la prmeière, but marseillais excepté. Il a fallu attendre les entrants après l'heure de jeu, le rythme étant quelque peu retombé, pour voir Lens profiter de la fatigue marseillaise. C'est Wesley Saïd qui a pû égaliser, profitant du jeu long de Massadio Haïdara, et des larges manoeuvres de Franck Haise (passage à quatre derrière, entrées en jeu de Diouf, Pereira Da Costa et Sishuba).

Après cette égalisation, la réaction marseillaise a été immédiate. C'est une nouvelle erreur de Massadio Haïdara qui a permis aux locaux de mener au score à nouveau (2-1, 85ème) et de glaner une victoire importante en vue de la 6ème place.



Occasion manquée donc pour le racing, au cours d'un match qui symbolise très bien sa saison. Il faudra cravacher jusqu'au bout pour espérer une place européenne.