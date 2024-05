La conférence de presse de Franck Haise avant Rennes

Dimanche soir, le RC Lens se déplace à Rennes dans un match extrêmement important pour une qualification continentale. Le racing serait bien inspiré de revenir de Bretagne avec au moins le point du match nul, pour rester maître de son destin et même espérer encore revenir sur la cinquième place de Nice. Derrière, les poursuivants sont multiples, à commencer par l'adversaire à venir lors de cette avant-dernière journée de championnat.

Franck Haise fait le point, mais on sait déjà qu'il devra se passer d'Elye Wahi, suspendu pour accumulation de cartons jaunes.

Le groupe



Indisponibles: Wahi (suspendu); Danso (disponible peut-être la semaine prochaine); El Aynaoui (entorse du genou - saison terminée); Chavez (disponible peut-être la semaine prochaine).

Incertains: Aguilar (malade); Samba (pronostic rassurant).





Retour sur Lorient



F.H. : "J'ai fait un choix de forme concernant Pereira Da Costa, mais aussi de problèmes à poser. Face à un bloc dense, il fallait un joueur capable d'être juste sous pression... C'est lui qui nous apportait le plus cette garantie-là."



Défense sans Danso



F.H. : "Kodir a plus l'habitude de jouer dans l'axe d'une défense, même si Massadio a les capacités pour tenir le poste.

Le trio avec Medina et Gradit, il a fallu travailler beaucoup avec eux au début, pour trouver l'harmonie. Cela a mis un peu de temps, environ 6 mois. Depuis, ils ont été des joueurs majeurs dans notre solidité défensive, notamment l'an passé. Cette saison j'aurait préféré avoir ce trio là plus régulièrement. Mais je sait aussi qu'avec un Kodir ou un Massadio [NDR: ...!] à chaque fois qu'on fait appel à eux ils ont répondu présent."



Objectif européen



F.H. : "On devra faire un gros match. Il y aura des moments où on va subir, où on devra leur faire mal. On doit s'autoriser à jouer.

Les choses dépendent de nous en bonne partie. Il faudra faire de bons matchs pendant 95 minutes."



Arnaud Kalimuendo



F.H. : "Il a connu le football adulte chez nous. On a bien travaillé avec lui pendant deux ans. Il a beaucoup de qualités, j'ai toujours plaisir à le revoir. J'ai regardé un peu plus ses derniers temps ses matchs, j'espère que sa série ne continuera pas contre nous, simplement!"