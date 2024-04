La conférence de presse de Franck Haise avant l'OM

Le RC Lens se déplace à Marseille, dimanche soir en clôture de la 31ème journée de championnat. Un premier match-clef dans le sprint final, puisqu'il pourrait quasiment éliminer l'OM de la course à l'Europe en cas de victoire lensoise, un fait plutôt habituel au vélodrome ces dernières saisons.

Encore privé de plusieurs éléments en défense, Franck Haise fait le point avant cette affiche.

Le groupe



Suspendu: Gradit;

Indisponibles: Khusanov (sélection); Abdul Samed (tendon).



Jimmy Cabot: Son genou évolue très bien. Les séances plus intenses restent difficilles (tensoins musculaires au mollet) mais il a repris. Espoir pour la saison prochaine.

Enchainement Clermont - Marseille



F.H. : "On a eu dix occasions nettes, un but refusé alors qu'il n'y avait pas hors-jeu... Je pense que notre match a été de bonne tenue, évidemment, on ne gagne que un à zéro avec une fin de match tendue.

On a pêché dans la finition, et le gardien a remporté ses duels. Dans notre volonté, on a toujours eu cette intention de marquer un second but. J'ai aimé dans l'ensemble le match des joueurs.

C'est sûr qu'à Marseille, il faudra faire un très gros match. Il faudra tout donner, et être assez mature. On a fait une bonne semaine d'entrainement aussi."



Elye Wahi



F.H. : "On a fait un moment vidéo pour revoir ses duels. J'ai entendu ses explications d'attaquant, c'est sur le troisième face-à-face qu'il a m'a dit avoir des regrets. Il est au clair sur ce qu'il a fait et sur ce qu'il peut encore améliorer. Je n'ai pas de problème avec ça, c'est le métier d'attaquant qui veut ça, il faut continuer malgré les critiques. Je suis pour l'exigence, mais il faut analyser les situations. Il peut y avoir des sifflets, mais je pense sur le coup, Elye n'a pas vendangé, il a travaillé pour l'équipe. Les sifflets étaient durs."