FC Metz - RC Lens : 2 - 1 (score final)

Fin du match entre Metz et Lens, sur le score final de 2 buts à 1.

Hormis sur les cinq première minutes, les lensois avaient bien démarré la partie, prenant le jeu à leur compte, face à des messins attentistes. Le racing a ouvert logiquement la marque grâce à un pénalty acquis par Wesley Saïd, suite à un bon ballon en profondeur de Jonathan Gradit, et finalement trasnformé par Sotoca (13ème).

Par la suite, Lens allait payer son ronronnement, avec des messins qui se faisaient de plus en plus piquants sur leurs occasions. L'inévitable Mikautadze a égalisé sur un exploit personnel (34ème), avant de refroidir à nouveau la timide (mais réelle) réaction lensoise, juste avant la pause (45ème+3).

En seconde période, les lensois n'ont pas vraiment repris l'avantage, jusqu'à un coup de coach de Franck Haise qui a effectué pas moins de quatre changements d'un coup, à l'heure de jeu. Malgré un mieux sur le plan technique, et une pression quasi-constante sur le camp messin, il n'y avait pas vraiment d'occasions franches ni de tir cadré supplémentaires.

Et malgré 6 minutes de temps additionnel, Lens concède une nouvelle défaite, cette fois-ci face à un club mal classé. Attention à ne pas terminer la saison en roue libre, d'autant qu'une qualification européenne pourrait déjà passer par un résultat à Rennes ou Marseille.