La conférence de presse de Franck Haise avant Nice

Lens doit enchainer juste avant la trêve internationale, avec une seconde réception à domicile samedi. L'OGC Nice, mal au point depuis le début de l'année, s'ets fait éliminer de la Coupe de France par le PSG hier. Franck Haise fait le point.

Le groupe



Indisponibles: Machado, Chavez;

De retour: Haïdara, Medina.





Trêve à venir



Franck Haise : "On coupera quatre jours, comme d'habitude depuis que je suis entraineur. Certains joueurs auront un petit programme. Les internationaux auront une autre petite coupure après le derby."



Haise, simple entraineur



F.H. : "C'était une bonne chose le faire [NDR: ne plus être manager général]. Il fallait que je me ménage, pour être moins fatigué et iritable par séquence. Je ne regrette pas. Mes fonctions restent un peu plus élargies malgré tout, et elles ont évolué. Je reste dans le comité de direction, je suis la seule personne du sportif dedans."



Nice



F.H. : "Mon avis reste qu'ils ont de la qualité, comme en décembre. Ils sont sur une période compliquée sur le plan des résultats. Mais on n'en aura pas moins un match très difficile. Ils ont été battus par Paris hier. Mais nous ne sommes pas Paris, il faudra être à un très haut niveau pour leur poser des problèmes."



Série positive



F.H. : "On a eu un début compliqué, maintenant on est sur une série de 20 matchs à plus de deux points par match. C'est assez exceptionnel. On connait nos forces et nos faiblesses. Chaque week-end, on se bat pour être plus sur nos points forts!"