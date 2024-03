Lyon - RC Lens : 0 - 3 (score final, victoire)

Fin du match entre Lens et Lyon, sur le score final de 3 buts à 0 en faveur des lensois.

Les joueurs de Franck Haise ont dû travailler dur en première période pour parvenir à contourner le bloc resseré des lyonnais. Ils ont finalement pû battre Lopez, par Sotoca grâce à un beau travail de Pereira Da Costa sur le côté de la surface (mi-temps, 0-1).

La seconde période a commencé plus facilement pour les lensois, avec un pénalty concédé pour une main dans la surface lyonnaise. Elye Wahi, pour son premier pénalty tenté avec Lens (malgré la présence sur le terrain des habituels tireurs Frankowski et Sotoca), a doublé la mise à la 53ème. Wahi avait créé cette occasion, en pressant Caqueret, puis en servant Mendy dont la frappe a donc été détournée irrégulièrement.

Kevin Danso a inscrit un but sur corner, une récompense méritée pour lui et largement célébrée par ses coéquipiers (87ème, 0-3). Lens évoluait alors depuis quelques minutes en supériorité numérique, gérant son avance avec moins d'engagement depuis l'heure de jeu, mais scelle au final une victoire qui ne souffre d'aucune contestation.

Buteur(s) lensois:



Florian Sotoca (43ème);

Elye Wahi (53ème, s.p.); Kevin Danso (87ème).