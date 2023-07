Yannick Cahuzac rejoint l'OGC Nice

Yannick Cahuzac n'a pas pris part à la reprise de l'entrainement avec le groupe pro et le staff de Franck Haise aujourd'hui. Il a été libéré de son contrat par le club, et rejoint l'OGC Nice.

Difficile de ne pas y voir l'oeuvre une nouvelle fois de son ami et compatriote corse Florent Ghisolfi, avec qui il avait partagé une tranche de vie au début de sa carrière de joueur. Yannick Cahuzac sera l'un des adjoints du nouveau coach italien du gym, Francesco Farioli.

De son côté, le racing, qui avait déjà renforcé le staff cet été avec un nutritioniste et un second data analyste, va se mettre en quête d'un remplaçant. Les candidats devraient de toute façon être nombreux.