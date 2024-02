La conférence de presse de Franck Haise avant le déplacement à Reims

Après un match nul assez décevant en Ligue Europa, Lens doit retrouve le championnat à Reims, face à une équipe qui est désormais plus en difficulté que par le passé. Il faudra néanmoins enchaîner, puisqu'il ne s'agit que du troisième des cinq matchs que le racing devra jouer d'ici la fin du mois. Franck Haise fait le point.

Le groupe



Machado est toujours indisponible.



Blessé de longue durée, Jimmy Cabot ne montre plus d'effet négatif quand son genou est soumis à l'effort.

Enchainement de matchs



F.H. : "On avait eu des séries des 3 matchs en huit jours, ici on aura 5 matchs en quinze jours. On est très attentifs, avec des tests de force à J+2, J+3... J'ai une idée de ce que je vais faire pour amener de la fraicheur, amener de la concurrence. Le groupe est homogène. Il y a évidemment nécessité de changer à chaque fois quelque joueurs. Il y aura un peu plus de 14 ou 15 jours pour se partager le temps de jeu."



Reims



F.H. : "Notre travail d'analyse vidéo pour Reims est couplé à notre analyse de notre dernier match. Cela est très condensé, on fera l'analyse de Reims tout à l'heure, avec un retour sur notre match de Fribourg, et une seconde partie sur Reims demain matin (dimanche)."