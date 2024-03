La conférence de presse de Franck Haise avant Lyon

Le groupe



Machado est toujours indisponible. Chavez absent jusqu'à la trêve internationale, Haïdara aussi: Plus aucun piston gaucher n'est disponible!

Ibrahima Baldé, blessé à la hanche depuis le début de saison, a repris la course.





Retour sur Monaco



Franck Haise : "Notre entame a été bonne, pendant dix minutes. Ensuite on a lâché sur la pression haute de Monaco ou sur des erreurs. On a pris le dessus sur la seconde période, mais on n'a pas été assez efficaces. On a eu quinze actions en tout sur trois matchs, on a mis qu'un seul but. Ca explique notre déficit de résultat."



Calendrier à venir face aux meilleures équipes



F.H. : "On n'a plus la même maturité que l'année dernière. L'efficacité en fait partie, comme la gestion des temps faibles. Notre équipe est plus jeune. La qualité de nos matchs fait que nos défaites ne sont pas infâmantes. Je reste fier de ce que l'on produit. J'espère qu'on en gagnera d'ici la fin de saison."