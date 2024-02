La conférence de presse de Franck Haise avant la réception de Monaco

Quelques jours seulement après une élimination difficile à accepter en Ligue Europa, les lensois de Franck Haise doivent néanmoins repartir de l'avant avec la réception de l'AS Monaco, dimanche à 13h00 à Bollart-Delelis.

Face à la franchise monégasque, juste devant au classement, le racing démarre un mois extrêmement difficile en championnat.

Le groupe



Pas de nouveau forfait hormis Massadio Haïdara après Fribourg, juste de la fatigue.

Machado est toujours indisponible, mais a repris la course ce jour. Retour estimé dans dix jours.





Fribourg



Franck Haise : "A deux minutes près ça passait, idem avec la règle des buts à l'extérieur. On a fait une des meilleures premières mi-temps de la saison. Après on a subit un peu trop. Notre première ligne a trop vite reculé. On a eu un déficit dans le domain physique et aérien. On aurait pû éviter l'un des deux buts. C'est ainsi. Les joueurs peuvent être fiers de leur parcours, et de ce qu'ils ont montré.

On a pris de l'expérience grâce à ces huit matchs."



Monaco



F.H. : "C'est une équipe qui a très très bien commencé cette saison. Leur potentiel athlétique et technique est de très haut niveau. Il ne faudra pas faire beaucoup d'erreur. Ils sont deuxièmes à l'extérieur... Mais on est était très loin d'eux à une époque, et maintenant nous sommes à deux points. C'est un beau challenge, il faudra être complets sur l'ensemble du match."



Calendrier



F.H. : "Si on passe correctement ces cinq matchs, si on reste en embuscade, on aura une dernière ligne droite palpitante après. Mais le focus est vraiment sur Monaco."