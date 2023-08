La première conférence d'avant-match de Franck Haise

C'est la reprise du championnat pour le RC Lens ce dimanche, avec un déplacement à Brest. Franck Haise a fait le point sur ce retour à la compétition après une préparation estivale chargée (sept matchs). De son côté, le club, qui diffusait en direct les conférences de presse d'avant-match les saisons passées, a décidé cette année de les tronquer, pour protéger les intérêts somme toute financiers d'une poignée de médias déjà auparavant privilégiés. Et au détriment de la proximité supposée avec ses supporters...

Le groupe



Weslay Saïd et Lucasz Poreba indisponibles. Neil El Aynaoui est suspendu cinq matchs (pris la saison passée à Nancy).

Intégration des recrues



F.H. : "Il y a une bonne intégration, au niveau du groupe. Comme on le fait toujour,s leur profil et l'état d'esprit ont été ciblés. Malgré tout, on ne pourra pas leur demander d'être totalement prêts. On n'en est qu'à cinq semaines. Les autres en plus, ne sont pas forcément déjà prêts."

Brest



F.H. : "C'est une équipe qui performe sur une bonne dynamique depuis l'arrivée d'Eric Roy. Ils sont onziémes depuis son arrivée. L'équipe a des repères, elle n'a pas beaucoup changé. Elle ne sera pas évidente à manoeuvrer, d'ailleurs on n'a pas gagné là-bas depuis 3 saisons."

Ligue des Champions



F.H. : "On ne va pas penser à une compétition qui arrive dans plus de six semaines... On a plutôt intéret à être focalisés sur le championnat, avec cinq matchs d'ici là."