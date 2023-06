Les calendriers de Ligue 1 et de pré-saison connus

En attendant la prochaine recrue à 16h30, qui devrait être Morgan Guilavogui, le RC Lens a annoncé son planning de pré-saison, et dévoilé son calendrier de Ligue 1

Avec une reprise aujourd'hui pour Franck Haise et son staff, et celle des joueurs prévue lundi, la préparation s'effectuera avec pas moins de 7 matchs amicaux. Et en ligne de mire, une rencontre à Old Trafford face au Manchester United de Raphaël Varane, le 7 août. Le match de gala à Bollaert-Delelis aura lieu trois jours avant, face au Torino (Italie).

La LIgue 1 reprendra elle à Brest, le 13 août. Un mois d'août chargé avec la réception de Rennes, pour une prmeière à Bollaert, avant le déplacement à Paris. Le derby aller aura lieu à Lens, le 8 octobre.

