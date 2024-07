Officiel: Malang Sarr s'engage avec Lens

rclens.fr

Le RC Lens avance doucement sur son mercato, et reçoit le renfort de Malang Sarr, défenseur central gaucher qui vient de rompre son contrat avec Chelsea.

Après avoir été formé et fait ses preuves à Nice, il est transféré en 2020 à Chelsea pour 16M€. Là, il va enchainer prêts et blessures avec notamment un retour en L1 à Monaco il y a deux ans.

A Lens, il devra donc se relancer. Le club récupère un joueur dans des conditions et avec un profil très similaires à Massadio Haïdara, qu'il devrait concurrencer et dans ce cas étoffer avantageusement le groupe de Will Still. En revanche, s'il venait à être la solution proposée pour suppléer au départ possible de Facundo Medina ou Kevin Danso, il lui faudra d'autant plus convaincre et lever les doutes sur sa condition physique.



A 25 ans, il signe pour deux ans, jusqu'en juin 2026, avec une année en option.