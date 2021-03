Premier contrat pro pour Adrien Louveau

Malgré l'arrêt des championnats amateurs et donc de la National 2 pendant plusieurs mois , les autres équipes du RC Lens continuent de travailler, et de préparer l'avenir du racing.

C'est le cas aujourd'hui avec une étape importante réalisée dans sa carrière par Adrien Louveau, avec la signature de son premier contrat professionnel.



Agé tout juste de 20 ans et au profil défensif (défenseur central ou milieu défensif), il est arrivé au club à l'âge de 12 ans et s'était imposé en début de saison avec le groupe PRO2 de Yohan Démont.

La durée de son contrat n'a pas encore été divulguée.