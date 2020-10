Un documentaire sur la section fÃ©minine du RC Lens

Selon La Voix du Nord, la section féminine du RC Lens va faire l'objet d'un documentaire d'une heure environ, réalisé par Canal+. Il ne s'agira donc pas d'une "suite" de "Lens, de Sang et d'Or", diffusée en juin dernier sur la chaîne l'Equipe, mais d'une réalisation dans la même idée.

L'équipe de Sarah M'Barek est en pleine construction pour sa première année sous le maillot sang et or. Pour le moment, une montée en D1 semble mal engagée, l'équipe cumulant 6 points en 6 matchs, pour une 8ème place (sur 12).