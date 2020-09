FÃ©minines: Le racing commence par une dÃ©faite 2-0 face Ã  Nantes

Le RC Lens Féminin a commencé dimanche son championnat de France de Division 2, en accuaillant le FC Nantes. Malhreuseument, la rencontre s'est soldée par une défaite à Degouve 2 buts à 0.



Réaction de la coach, Sarah M'Barek : "On encaisse le premier but à la 27ème minute suite à une erreur de relance qui nous coûte cher. On prend le second sur un coup franc excentré d’entrée de seconde période pour lequel nous sommes très mal placées ! Une entrée en matière difficile contre une équipe nantaise qui nous était supérieure dans presque tous les domaines. Pour autant, il y a du positif à en retirer et une bonne base de travail pour la suite."

Source: RCLens.fr