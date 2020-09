PRO2: RC Lens 0 - 0 CS Sedan (score final)

L'équipe réserve du RC Lens affrontait le CS Sedan Ardennes en fin d'après-midi pour la 4ème journée de championnat National 2.

Les deux équipes se sont départagées sur un score nul et vierge de 0 - 0. Le racing évoluait au départ dans le 3-5-2 des professionels, avant que Massadio Haïdara ne soit expulsé en fin de première période pour une intervention rugueuse. Il devrait être absent pour le match Lorient - Lens. A note également une seconde expulsion pour les lensois en fin de match, David Pereira Da Costa écopant d'un second carton jaune.

Avec 7 points, les lensois devraient se maintenir dans le groupe des poursuivants dans leur championnat, à bonne distance de la zone dangereuse.



Avec Massadio Haïdara, Jonathan Clauss et Didier Desprez faisaient partis des pros ayant démarré la rencontre. Benjamin Gomel, habitué à la réserve, était absent et serait sur le départ pour le Red Star (N1).

Composition du RC Lens (2):

Desprez - Sène (cap.), Louveau, M. Cissé - Clauss, Haïdara - Enow, Pereira Da Costa, Oudjani - Daoud, Baldé.

Sur le banc: Pandor, Victoor, Camara, Merlen, Gillot.