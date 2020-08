PRO2: RC Lens 0 - 3 Paris 13 Athletico

Ce samedi l'équipe réserve du RC Lens recevait Paris 13 Athletico pour le compte de la 2ème journée de championnat National 2. A la clef, une lourde défaite 3 buts à 0 malgré une bonne première période.

En première mi-temps, les lensois de Yohan Demont ont encaissé un but malgré une grosse domination. En seconde période, W. Farinez a arrêté un pénalty, mais les francieliens ont pû aggraver par deux fois la marque. Les lensois ont eux pêchés dans la finition.



On aura noté la présence de joueurs pros, Wuilker Farinez et Issiaga Sylla venus prendre du rythme dans un groupe jeune mais très prometteur. Cory Sène a été promu capitaine, lui qui avait disputé les deux premières journées de Ligue 2 la saison passée. Le milieu de terrain était composé de jeunes formés à la Gaillette et ayant déjà fréquenté le groupe pro notamment durant la préparation (Da Costa, Oudjani), et articulé autour de Boris Enow, arrivé en provenance de Porto (B) cet été.

Devant, ce sont Mohammed Cissé et Enzo Daoud qui ont été alignés titulaires. Jader Valencia et Ansou Sow étaient en tribune.

RC Lens 2:

Farinez - Pereira, Sène, Louveau, Sylla - Enow, Gomel, Da Costa, Oudjani - Daoud, Baldé.

Sur le banc: Pandor, Victoor, Merlen, Camara, S. Cissé.

Au classement, les PRO2 stagnent donc avec 3 points, grâce à leur victoire de la semaine dernière à Haguenau (2-1).