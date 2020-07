Le groupe de championnat National 2 de la rÃ©serve du RC Lens

La FFF a dévoilé les groupes du championnat National 2 pour la saison à venir. L'équipe réserve du RC Lens, surnommée groupe PRO 2, figurera dans le groupe B constitué majoritairement des équipes du Nord-Est de la France, Ile-de-France et Corse.



Elle y rencontrera peu d'équipes réserves de clubs professionels, hormis Metz, Reims et Auxerre. Le groupe restera relevé avec Sedan, et de nombreux clubs de la région parisienne, toujours fournis en talents.

Pas de réel derby à l'horizon, mais des clubs des Hauts-de-France tels que Saint-Quentin (Aisne) et Beauvais (Oise).

National 2 Groupe B



Gazelec Ajaccio, CS Sedan-Ardennes, AF Bobigny, Entente SSG, Paris 13 Athlético, Stade Reims B, SAS Epinal, RC Lens B, US Lusitanos Saint-Maur, FCSR Haguenau, Olympique Saint-Quentin, SC Schiltigheim, FC Metz B, AJ Auxerre B, ASM Belfort, AS Beauvais-Oise