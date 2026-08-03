Yacine Titraoui rejoint le RC Lens, un grand espoir algérien débarque à Lens

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Le RC Lens tient son nouveau milieu de terrain. Les Sang et Or ont officialisé ce lundi l'arrivée de Yacine Titraoui, international algérien de 23 ans en provenance du Sporting Charleroi. Il vient compenser le départ de Mamadou Sangaré et s'engage après une saison très convaincante en Jupiler Pro League. Le montant du transfert est estimé à environ 8 millions d'euros, auxquels pourrait s'ajouter un pourcentage à la revente en faveur du club belge, probablement aux alentours des 10%.

Considéré comme l'un des plus grands espoirs du football algérien, Titraoui s'est révélé au Paradou AC, réputé pour la qualité de sa formation, avant de confirmer son potentiel en Belgique. Avant tout milieu relayeur, il est réputé doté d'une excellente qualité technique, capable de casser des lignes par la passe comme par la conduite de balle. Il a également intégré la sélection algérienne, où il n'a pas encore eu tout à fait sa chance.

À Lens, Dino Toppmöller récupère un joueur à fort potentiel, appelé à passer un palier, mais capable d'exacerber la concurrence au milieu de terrain dès le début de saison. Il devrait pouvoir évoluer dans tout les rôles au milieu, du récupérateur box-to-box au soutien de la ligne des attaquants.



Il s'engage jusqu'en juin 2031 et portera le numéro 8 laissé par Sangaré.