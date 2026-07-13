Thorgan Hazard (enfin) de retour !

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C'était l'un des feuilletons du mercato lensois depuis la fin du mois d'avril, c'est désormais officiel : Thorgan Hazard fait son retour au RC Lens. Libre depuis la fin de son contrat avec Anderlecht, l'ancien international belge retrouve son club formateur treize ans après son départ.

Passé par le Borussia Mönchengladbach, le Borussia Dortmund, le PSV Eindhoven et donc Anderlecht, le joueur de 33 ans revient dans l'Artois fort d'une dernière saison réussie en Belgique. S'il est longtemps apparu comme un milieu offensif ou un ailier, Thorgan Hazard a surtout évolué ces derniers mois dans un rôle d'attaquant axial, où sa qualité technique et son sens du but ont fait merveille.

Son retour offre au RC Lens un renfort d'expérience et de polyvalence offensive.

Gorgelin et Gurtner prolongent également

Le RC Lens a également officialisé les prolongations de contrat de ses deux gardiens expérimentés. Mathieu Gorgelin et Régis Gurtner sont désormais liés au club jusqu'en juin 2027, apportant de la continuité et de l'expérience dans le pool de gardiens lensois sur les places 2 à 4. Hervé Koffi, présent à la reprise, reste en partance, et Robin Risser, demi-finaliste de la Coupe du Monde, est courtisé en Angleterre.

Affaires à suivre : retrouvez l'ensemble des mouvements de l'été dans notre tableau du mercato du RC Lens !



