Thorgan Hazard (enfin) de retour !

Thorgan-Hazard--Lens
NC/watermark

C'était l'un des feuilletons du mercato lensois depuis la fin du mois d'avril, c'est désormais officiel : Thorgan Hazard fait son retour au RC Lens. Libre depuis la fin de son contrat avec Anderlecht, l'ancien international belge retrouve son club formateur treize ans après son départ.

Passé par le Borussia Mönchengladbach, le Borussia Dortmund, le PSV Eindhoven et donc Anderlecht, le joueur de 33 ans revient dans l'Artois fort d'une dernière saison réussie en Belgique. S'il est longtemps apparu comme un milieu offensif ou un ailier, Thorgan Hazard a surtout évolué ces derniers mois dans un rôle d'attaquant axial, où sa qualité technique et son sens du but ont fait merveille.

Son retour offre au RC Lens un renfort d'expérience et de polyvalence offensive.

Gorgelin et Gurtner prolongent également

Le RC Lens a également officialisé les prolongations de contrat de ses deux gardiens expérimentés. Mathieu Gorgelin et Régis Gurtner sont désormais liés au club jusqu'en juin 2027, apportant de la continuité et de l'expérience dans le pool de gardiens lensois sur les places 2 à 4. Hervé Koffi, présent à la reprise, reste en partance, et Robin Risser, demi-finaliste de la Coupe du Monde, est courtisé en Angleterre.
Affaires à suivre : retrouvez l'ensemble des mouvements de l'été dans notre tableau du mercato du RC Lens !

Lundi 13 juillet 2026 à 18h25 par Jacques Hannaud Transferts - Mercato
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Programme de la préparation estivale 2026

Dates de la reprise, matchs amicaux et tournois connus à ce jour.
  • Semaine du 6-12 juillet :
    Reprise les 8 juillet (staff) et 9 juillet (joueurs)
  • Semaine du 13-18 juillet :
    Lens-Boulogne, le samedi 18 à midi et à huis-clos, à la Gaillette
  • Semaine du 20-26 juillet :
    Lens-Charleroi, le samedi 25 à midi, au stade Blin d'Avion
  • Du 28 juillet au 1er août :
    Stage en Italie et Como Cup
    mar.28 : Crystal Palace-Lens (à 19h00, durée 45 minutes)
    mar.28 : Lens-Famalicão (à 22h00, durée 45 minutes)
    ven.31 ou sam.1 : finale (le samedi) ou consolante (vendredi)
  • Semaine du 3-9 août :
    Lens-Sunderland, le samedi 8 août à 16h00, à Bollaert-Delelis
  • Dimanche 16 août :
    Reprise de la compétition : Trophée des Champions, Lens-PSG
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