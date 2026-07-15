Michal Skoras s'engage au RC Lens jusqu'en 2031

rclens.fr

Le RC Lens tient un nouveau renfort pour ses couloirs. Comme attendu depuis hier, Michal Skoras s'est officiellement engagé avec les Sang et Or jusqu'en juin 2031. Le club artésien aurait déboursé 6 M€, auxquels pourraient s'ajouter 750 000 € de bonus, pour convaincre La Gantoise de céder son international polonais.

À 26 ans, le Polonais présente un profil qui n'est pas sans rappeler celui de Przemysław Frankowski. Capable d'évoluer aussi bien à droite qu'à gauche, dans un rôle d'ailier ou de piston, Skoras se distingue par son volume de course offensives. Des qualités qui devraient rapidement faire de lui la première alternative sur les côtés dans l'effectif de Dino Toppmöller, dans un premier temps.

Avec cette recrue, le Racing ajoute un joueur de percussion, travailleur et habitué aux joutes européennes, capable d'apporter de la profondeur et de l'intensité dans les deux couloirs. Un renfort qui s'inscrit pleinement dans la volonté des Sang et Or de retrouver un effectif dense et compétitif sur les ailes, avec des profils polyvalents, dans la force de l'âge, et qui savent gagner.

Retrouvez l'ensemble des mouvements de l'été sur notre tableau mercato du RC Lens.