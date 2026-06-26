Michaël Cuisance est Lensois !

Mickael-Cuisance--Lens
IA



Le RC Lens tient son premier renfort au milieu de terrain. Le club artésien a officialisé ce vendredi la signature de Michaël Cuisance en provenance du Hertha Berlin. Le gaucher de 26 ans s'est engagé jusqu'en juin 2030, retrouvant ainsi la Ligue 1 après ses passages au Bayern Munich, à l'OM, à Venise et au Hertha.

Réputé pour sa qualité technique, sa vision du jeu et son pied gauche, Cuisance vient densifier l'entrejeu lensois, dans un secteur qui devrait être marqué par plusieurs mouvements cet été (Sangaré ?). L'opération est estimée à un premier montant tendant vers les 4 M€, assortie d'un pourcentage à la revente selon plusieurs sources, ainsi que 1M € de bonus.

Avec cette arrivée, le Racing ajoute un profil véloce et expérimenté à son effectif en vue de la saison 2026-2027 et de la campagne de Ligue des champions.

Retrouvez la fiche complète de Mickaël Cuisance sur MadeInLens ainsi que le tableau mercato !

Vendredi 26 juin 2026 à 23h00 par Jacques Hannaud Transferts - Mercato
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Programme de la préparation estivale 2026

Dates de la reprise, matchs amicaux et tournois connus à ce jour.
  • Semaine du 6-12 juillet :
    Reprise les 6 juillet (staff) et 9 juillet (joueurs)
  • Semaine du 13-18 juillet :
    Lens-Boulogne, le samedi 18 à huis-clos à la Gaillette (à confirmer)
  • Du 28 juillet au 1er août :
    Stage en Italie et Como Cup
    mar.28 : Crystal Palace-Lens (à 19h00, durée 45 minutes)
    mar.28 : Lens-Famalicão (à 22h00, durée 45 minutes)
    ven.31 ou sam.1 : finale (le samedi) ou consolante (vendredi)
  • Semaine du 3-9 août :
    Lens-Sunderland, le samedi 8 août à 16h00, à Bollaert-Delelis
  • Dimanche 16 août :
    Reprise de la compétition : Trophée des Champions, Lens-PSG
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