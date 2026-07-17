Maik Nawrocki au RC Lens : les Sang et Or s'offrent un défenseur polonais solide

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Le RC Lens poursuit son mercato estival avec l'arrivée de Maik Nawrocki, défenseur central polonais de 25 ans, transféré pour un montant estimé à 2,5 millions d'euros. Auteur d'une saison convaincante en Bundesliga 2, le défenseur vient apporter de la densité et de la concurrence à un secteur régulièrement perturbé par les blessures la saison passée.

Un renfort physique pour la défense lensoise

Avec ses qualités athlétiques, son agressivité dans les duels et sa domination dans le jeu aérien, Maik Nawrocki possède un profil particulièrement recherché par le RC Lens. Solide dans les un-contre-un, capable de défendre loin de son but et à l'aise dans une défense à trois comme dans un système plus classique, le Polonais arrive avec l'ambition de s'imposer dans le groupe de Dino Toppmöller.

Sa bonne saison en Bundesliga 2 lui a permis de retrouver de la confiance et de confirmer son potentiel. Les recruteurs lensois ont été séduits par ses capacités dans le domaine aérien.

Une vraie concurrence pour Samson Baidoo

Recruté avec de grandes ambitions, Samson Baidoo a montré de belles choses lorsqu'il était disponible, mais ses blessures assez fréquentes ont freiné sa saison.

L'arrivée de Maik Nawrocki offre donc une solution crédible supplémentaire dans la rotation. Le Polonais ne débarque pas pour faire de la figuration : il devra rapidement bousculer la hiérarchie et pousser l'ensemble des défenseurs à élever leur niveau. Cette concurrence devrait permettre au RC Lens de mieux gérer les absences tout en conservant un haut niveau d'exigence défensive.

Un nouveau Polonais à Lens

Après l'arrivée de Michał Skóraś, le RC Lens continue de renforcer sa colonie polonaise avec la signature de Maik Nawrocki. Le recrutement du défenseur central de 25 ans ne devrait d'ailleurs pas être le dernier renfort du secteur défensif. Les Sang et Or travaillent également à la venue d'Armando Obispo, défenseur central gaucher, afin de compléter leur arrière-garde.

Retrouvez l'ensemble des mouvements du mercato lensois dans notre tableau mercato de l'été 2026.