Saud Abdulhamid signe, Anass Zaroury prêté en Grèce, le point mercato

Le RC Lens continue son mercato, et s'avance doucement vers la fin de celui-ci. Ce week-end, il a conclu deux mouvements avec des clubs bien connus.

Saud Abdulhamid, premier joueur saoudien du RC Lens

Abdulhamid est prêté un an avec une option d'achat estimée à 3M€. Il arrive en provenance de l'AS Roma, affrontée ce samedi à Bollaert (0-2). Décrit comme un piston explosif, il a peu joué à Rome, où les plus pessimistes diront qu'il y a été transféré dans un but "publicitaire" pour un sponsor saoudien! Quoiqu'il en soit, il y a déjà effectué son année d'adaptation européenne, dans un contexte exigeant. Très proche de Toulouse, il a finalement pris le chemin de Lens, laissant un souvenir peu avantageux chez les violets.

Tom Pouilly vers un transfert à Pau

Conséquence, le jeune Tom Pouilly, qui commençait à bien appréhender son rôle sur le côté droit, va être transféré gratuitement à Pau, en Ligue 2. Lens gardera un pourcentage sur la revente, ainsi qu'une clause de rachat prioritaire.

Anass Zaroury prêté au Pana

Zaroury, qui n'aura pas convaincu les foules, est prêté au Panathinaïkos, ancien adversaire du racing en C4, il y a un an. Lens, qui a déboursé entre 5 et 9M€ pour faire venir le joueur à la même époque, pourrait récupérer une partie de sa mise. Mais la levée de cette option reste très hypothétique... Réponse en fin de saison.

Florian Thauvin, peut-être le gros coup

Déjà courtisé par son ancien co-équipier Jean-Louis Leca il y a un an, le désormais directeur sportif du club revient à la charge. Le champion du monde avait laissé un goût très amer du côté du LOSC, en s'y engageant une poignée de semaines avant de lâcher le projet pour s'engager à l'OM. De quoi donner une saveur supplémentaire au transfert si celui-ci devait se faire. Après avoir bien rebondit en Serie A à l'Udinese (l'ancien club de Seko Fofana) depuis deux saisons, le meneur de jeu et champion du monde 2018 pourrait devenir l'atout offensif attendu par Pierre Sage. Verdict cette semaine.