Saud Abdulhamid prolonge au racing !

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Saud Abdulhamid a prolongé au RC Lens, jusqu'en juin 2029. Le club indique ce jour avoir levé l'option d'achat relative au saoudien auprès de l'AS Roma.

Le club romain n'a donc, semble t'il, pas fait valoir sa clause de rachat, qui aurait permis au piston droit de retourner, si ce n'est temporairement, en Italie.

Il s'agit d'une excellente nouvelle dont avait bien besoin le mercato lensois, en proie au doute après le départ, à officialiser, de Pierre Sage. Abdulhamid lui, fait un choix pragmatique qui lui permettra de disputer la Ligue des Champions en septembre prochain, et de renforcer son statut de joueur le plus important de son pays. D'ici là, il débutera également en Coupe du Monde, le 16 juin, face à l'Uruguay.