Officiel: Facundo Medina signe à Marseille

NC/watermark

C'est désormais officiel, Facundo Medina a signé à l'OM, où il jouera de nouveau en Ligue des Champions la saison prochaine.

Alors que l'on s'attendait à une destination plus huppée, en dehors de la Ligue 1, il a fait un choix logique et moins risqué, le même que celui de Jonathan Clauss il y a quelques années.

Le racing de son côté, va récupérer 22M€, en plusieurs temps. Le défenseur est en effet prêté avec obligation d'achat. Lens touchera 2M€ immédiatement pour le prêt (et a peut-être négocié son absence des feuilles de match face au racing en 2025/2026), puis 18M€ pour le transfert. Les deux autres millions sont liés à des bonus, de temps de jeu probablement.