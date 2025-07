Matthieu Udol rejoint le RC Lens

NC/watermark

Le défenseur Matthieu Udol rejoint officiellement ce jour le RC Lens, en provenance du FC Metz. Le deal aura mis du temps à aboutir, en raison des atermoiements de la direction messine. Mais Lens tient son remplaçant à Facundo Medina, pour un montant estimé de 3.5M€, plus 1.5M en bonus éventuels.

Plus souvent utilisé en tant que latéral gauche, Matthieu Udol devrait plutôt s'inscrire comme le successeur numérique de Facundo Medina, à qui il emprunte déjà le numéro 14.

Il devrait aussi pouvoir dépanner en tant que piston gauche, si besoin. Loué pour être un joueur de club, il disposait d'un bon de sortie à Metz, son club de toujours, et où il était resté une saison en Ligue 2 pour aider le club à remonter. Agé de 29 ans, il s'engage jusqu'en 2028, et devrait être une valeur sûre de l'effectif de Pierre Sage, s'il confirme ses bonnes années messines.