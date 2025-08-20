Mamadou Sangaré a signé à Lens





Le milieu de terrain malien Mamadou Sangaré signe à Lens, pour un montant estimé à 5M€ (+3.5M€ en bonus).

Il s'agit d'un deal très bien négocié avec le club autrichien du Rapid de Vienne, pour ce jeune international de 23 ans. Milieu box-to-box, il vient s'inscrire dans la continuité du poste précédemment occupé par Seko Fofana, et devrait acter le départ d'Andy Diouf. Issu de la formation et du scouting de Red Bull à Salzbourg, il a effectué jusqu'ici toute sa carrière en Autriche, nouveau terrain de prospection préféré du racing (Danso, Baidoo). Auteur de statistiques très complètes la saison dernière, il avait notamment été pisté par Feyenoord et des clubs turcs en début de mercato. Il devrait être disponible pour le déplacement au Havre dimanche, si Pierre Sage décide de le convoquer.



