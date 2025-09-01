Le RC Lens termine son mercato avec Odsonne Edouard





rclens.fr

Le RC Lens enregistre l'arrivée de son buteur lors du dernier jour du mercato, avec Odsonne Edouard, en provenance de Crystal Palace (Premier League), pour un montant de 3.7M€, hors bonus.

Issu de la formation du PSG, Edouard a brillé en France Espoirs (14 sélections, 17 buts). Il a également été très performant en Ecosse, au Celtic de Glasgow, où il avait été cédé 10M€ après un prêt. Cela lui oivre les portes de la Premier League, à Crystal Palace. Il y effectuera trois saisons pleines en terme de temps de jeu, mais moyennes en termes de réalisations (5 à 7 buts). Prêté à Leicester la saison passée, il y réalise une saison blanche. Cet été, il avait repris sa place dans l'effectif de Crystal Palace, et joué quelques minutes en Conference League.

Il arrive à Lens avec l'intention de se relancer, et après un effort financier certain. Avec Abdallah Sima, il devrait amener beaucoup de concurrence sur le front de l'attaque, qui comptera cependant toujours sur Rayan Fofana. Pas sur Satriano, prêté avec option d'achat obligatoire à Lyon.

Satriano et Labeau Lascary en Ligue 1

Hormis Satriano (Lyon), Rémy Labeau Lascary s'est redirigé vers un autre club de Ligue 1, à Brest, sous forme de prêt sans option d'achat. Le SCO Angers, qui avait décroché ce prêt la semaine passée, n'a pas pû enregistrer le joueur, faute à un encadrement de la masse salariale imposée par la DNCG. A Brest, il devra se battre plus fort pour avoir du temps, plutôt qu'à Angers.

Sans-faute de Jean-Louis Leca

Malgré un finish presque sur la ligne (Edouard a signé dès hier, dimanche), et un process qui n'a laissé aucune place au multi-tasking (les recrues ont signé dans l'ordre des lignes, une par une, depuis le gardien Gurtner jusqu'à Odsonne Edouard), Jean-Louis Leca a réalisé une performance admirable pour son premier mercato. Entre des recrues qui collent à l'esprit du racing (Gurtner, Udol), celles qui entrent dans la stratégie du club (Baidoo, Risser), et un champion du monde pour tête de gondole (Thauvin), Pierre Sage a désormais les moyens pour réaliser une saison accomplie.

Mais le nouveau directeur sportif a aussi réalisé une performance dans le sens des départs, avec quasiment tout les joueurs signés depuis un an exfiltrés. Ryan, Zaroury, Agbonifo, Satriano ont quitté le club, certes souvent sous forme de prêt. Angelo Fulgini l'est aussi, parti en Arabie Saoudite, avec peut-être un futur transfert à la clef.



