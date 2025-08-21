Lassine Sinayoko va signer, Andy Diouf vers l'Inter





Fin de semaine chargée pour le RC Lens qui est quasiment en passe de clôturer son mercato, du moins peut-être, du point de vue des arrivées. L'attaquant auxerrois et international malien Lassine Sinayoko va signer au racing, pour un montant de 6.5M€ et 1.5M€ en bonus.

Jean Louis-Leca était à Auxerre jeudi en fin d'après-midi pour négocier ce deal, et doubler... Rennes et surtout l'OGC Nice sur ce profil. A 25 ans, il était un pilier de l'attaque auxerroise la saison passée, avec 5 buts et 9 passes décisives.

Diouf à l'Inter Milan pour 25M€

Dans le sens des départs, c'est bouclé aussi pour Andy Diouf, qui va essayer en Italie de franchir le palier qu'il n'a jamais passé à Lens. Direction Milan, pour 25M€ (hors éventuels bonus). Une belle vente pour un joueur qui a plutôt stagné ces deux dernières années, et qui avait été acheté 14M€.

Mercato bouclé ?

Malgré des clins d'oeil évidents dans la vidéo de présentation de Mamadou Sangaré, l'arrivée de Sinayoko enterre peut-être la piste Lucas Stassin. Celle-ci était t'elle trop chère ou le club s'est-il lassé des demandes de l'ASSE? Réponse dans une dizaine de jours avec la fermeture du mercato. Le cas de Morgan Guilavogui, qui est aussi annoncé partant, pourrait en être la clef, Sinayoko le remplaçant alors simplement numériquement...

Dans le sens des départs également souhaités, Angelo Fulgini, Jérémy Agbonifo et Nidal Celik sont invités à se trouver un point de chute. Cela devrait se réaliser plus facilement pour les deux derniers nommés.



