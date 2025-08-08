



rclens.fr

C'est officiel, Florian Thauvin a signé au Racing Club de Lens!

Le champion du monde 2018 va devenir le nouveau numéro 10 et porteur du projet lensois pour les trois prochaines années. A 32 ans, il s'engage en effet jusqu'en juin 2028.

Dans sa position préférentielle, au soutien des attaquants légèrement désaxé côté droit, il devrait apporter à l'effectif lensois l'efficacité qui a beaucoup manquée depuis deux saisons dans ce secteur de jeu. Mais il sera aussi attendu pour son expérience et son leadership dans le vestiaire.

Arrivé de l'Udinese pour environ 6M€, il s'agit là du plus beau coup de Jean-Louis Leca dans ce mercato, lui qui pistait le joueur depuis déjà un an. Lens pourrait en rester là, mais un attaquant est aussi idéalement espéré.



