Arthur Masuaku rejoint le racing en prêt

Arthur Masuaku rejoint le RC Lens, sous forme de prêt en provenance de Sunderland, jusqu'à la fin de la saison.

Latéral gauche expérimenté, il vient compléter l'effectif qui ne compte pas de doublure au rendement défensif fiable, comme l'a prouvé le casse-tête posé à Pierre Sage lors du dernier match face à Marseille.

Formé au club, c'est un retour en terrain connu pour le franco-congolais, désormais âgé de 32 ans. Après sa formation à Lens, il avait effectué sa post-formation à Valenciennes, avant de jouer en Grèce, en Turquie, puis dernièrement en Angleterre (West Ham puis Sunderland).



