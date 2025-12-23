Amadou Haidara déjà officialisé

free of use

Le RC Lens a officialisé l'arrivée d'Amadou Haidara, en provenance de Leipzig, pour un montant estimé à 2M€ (+1M€ en bonus). L'international malien de 27 ans, coéquipier de Mamadou Sangaré, reviendra au club comme lui après la CAN.

D'un profil plutôt défensif, il est aussi capable de se projeter, exactement comme Sangaré, dont la côte ne cesse de monter. Il s'agit d'un nouveau gros coup pour le racing, qui doit relancer ce joueur qui était encore la saison dernière titulaire au milieu à Leipzig en Bundesliga et en Ligue des Champions. Il a signé jusqu'en juin 2029.

Jean-Louis Leca pourrait se pencher sur un autre renfort cet hiver, probablement sur les postes de pistons. Dans le même temps, Hamzat Ojediran va quitter le club pour la MLS.



