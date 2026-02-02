Allan Saint-Maximin rejoint Lens

rclens.fr

Alors que le mercato lensois semblait bouclé dans le sens des arrivées, la fameuse opportunité de marché s'est présenté à Jean-Louis Leca, qui réalise un énième bon coup avec Allan Saint-Maximin.

Il arrive libre et signe jusqu'à la fin de la saison pour le racing, avec une option pour une saison supplémentaire en cas de qualification en Ligue des Champions.

Formé à Saint-Etienne, il a fait ses premières saisons en pro en France à Monaco, puis Bastia et Nice. Il explose alors et goûte à l'Angleterre à Newcastle, où il réussira de manière honorable lors de quatre saisons de Premier League. Il bourlinguera ensuite en Arabie Saoudite, en Turquie, puis dernièrement au Mexique. Il vient de rompre son contrat avec son club de l'AF America et arrive donc libre à Lens.

Joueur précoce et désormais complet, il s'épanouit surtout sur le flanc offensif gauche et peut aussi bien marquer que faire marquer. Ayant joué un peu ce mois-ci, il devrait rapidement être prêt pour concurrencer principalement Wesley Saïd.



