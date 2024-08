Wahi vers l'OM, ça devrait se concrétiser

NC/watermark

Elye Wahi devrait bien quitter le racing, moins d'un an après son arrivée, et une saison en demi-teinte.

L'OM est venu à la charge ces derniers jours avec des offres de prêt avec obligation d'achat supérieures à 20M€. Aujourd'hui, les observateurs spécialisés du club phocéen semblent penser que le deal sera bouclé dès cette semaine avec une offre de 25M€ + 5M€ en bonus. Lens avait acheté le joueur pour 30M€ à Montpellier, et souhaitait récupérer sa mise de départ.



Attention cependant : On peut raisonnablement penser si une offre est finalement acceptée, elle devrait être supérieure à celle communiquée officieusement par le club marseillais et ses proches observateurs, coutumiers de la pratique. Le board lensois devrait donc être proche de récupérer son pécule, sans compter la bouffée d'air dans la masse salariale.



Le racing dispose encore de quatre attaquants pour deux postes, à savoir Wesley Saïd, Florian Sotoca, Mbala Nzola, et Rémy Labeau Lascary. Il faudra se renforcer pour espérer tenir la saison, à fortiori si Lens passe son barrage de Ligue Conférence, Nzola n'étant pas encore prêt et Wesley Saïd étant sujet aux blessures. Ayanda Sishuba lui, ne semble pas disposé à jouer une nouvelle saison sur le banc.