Spierings, libéré, signe à Brondby

Jean-Baptiste Autissier/L'Équipe

Le racing a libéré Stijn Spierings, et ce dernier s'engage au Danemark, à Brondby.





Lens s'est enfin débarassé de l'emcombrant milieu de terrain, qui n'aura jamais réussi à s'intégrer au club. Après une saison et seulement quatre apparitions sous le maillot sang et or, il est exfiltré dans un championnat secondaire. Le racing aura réalisé, certainement, une perte financière liée au salaire du joueur et aux primes des intermédiaires au cours des 14 mois de la présence du néerlandais. L'opération allégement de la masse salariale progresse néanmoins bien, après ce départ et celui à officialiser de Massadio Haïdara, pour Brest.

Salis Abdul Samed est lui traqué par Régis Le Bris, désormais coach de Sunderland AFC.