Satriano et Zaroury arrivent

En recherche encore de trois renforts offensifs (un neuf, un ailier et un milieu offensif), le racing est en passe de boucler la majorité de son mercato cette semaine.

Anass Zaroury arrive en provenance de Burnley (Championship). Très côté après le Mondial 2022, cet ailier international marocain de 23 ans peut évouler sur le côté gauche, ou en soutien derrière un attaquant. Il réponds à une demande du coach Will Still. Il n'a cependant jamais brillé plus haut que la seconde division anglaise. Né en Belgique, il se rapproche de sa région natale pour un transfert estimé à 9M€ selon Foot Mercato.

Martin Satriano lui, va être prêté par l'Inter Milan avec option d'achat selon les sources italiennes. L'ancien brestois est un attaquant au profil rappelant celui de Florian Sotoca, avec beaucoup d'énergie déployée, au détriment du nombre de réalisations. Il a snobbé son ancien club au début de l'été, malgré la qualification en C1 des brestois.

Après ces deux renforts, Pierre Dréossi devra surtout dégraisser, avant éventuellement de trouver une dernière recrue, au poste de milieu créateur.