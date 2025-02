Przemyslaw Frankowski signe à Galatasaray, casse-tête pour Will Still

NC/watermark

Alors que le marché des transferts n'est pas encore clôturé dans certains pays, comme les USA ou la Turquie, c'est vers cette dernière que s'envole Przemyslaw Frankowski. Il est transféré à Galatasary sous forme de prêt avec option d'achat, estimée à 10M€.

Très clairement, c'est une lourde perte sportive pour Will Still et le club. Ruben Aguilar reste seul spécialiste du poste si le coach lensois souhaite encore utiliser une charnière à trois défenseurs centraux. Les dirigeants pouvaient-ils s'opposer à un tel mouvement? Ils l'ont certes tenté, mais il y a peu à faire dans le cas où le joueur lui-même a décidé de partir.

Il devrait signer un contrat de 2 ans avec 1 année en option, pour le club turc de Galatasaray, engagé en Ligue Europa, sous réserve de passer avec succès sa visite médicale, ce mardi.

Conserver le 3-5-2, presque obligé pour Will Still

Will Still pourrait être très tenté de retourner durablement vers son système favori, avec une défense à quatre. Facundo Medina se retrouverait alors exilé à gauche, alors que Jonathan Gradit pourrait dépanner de l'autre côté, tout comme Nidal Celik.

C'est la pléthore de défenseurs centraux, avec les arrivées en janvier des jeunes Juma Bah et Nidal Celik, qui rends la mission de Will Still doublement impossible. Avec seulement deux postes de titulaires, la suite de la saison de ces jeunes prospects pourrait être blanche avec l'usage d'un 4-3-3.

Mais la charnière lensoise à trois reste une valeur sûre, surtout en présence de Facundo Medina et Jonathan Gradit, comme on l'a vu face à Angers en seconde période. Malang Sarr aussi, monte encore en puissance.

Il faudra donc compter sur un Ruben Aguilar de plus en plus fragile, un Florian Sotoca dont la présence sur le flanc droit devra se faire face à des adversaires où Lens impose son jeu, avec peu de situations défensives, au contraire du dernier match face à Nice, ou sur Tom Pouilly, qui pourrait être un des gagnants du mercato hivernal. Les optimistes se consolent comme ils peuvent!